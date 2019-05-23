Южнокорейские песни про семью





Май уже почти на исходе. В Корее этот месяц традиционно называют семейным месяцем, и не зря. Ведь именно в мае насчитывается наибольшее количество праздников и выходных, в число которых входят такие семейные праздники, как «День детей» и «День родителей». А чудесная весенняя погода - теплая и солнечная, отлично подходит для прогулок на свежем воздухе в компании родных.

Очередную рубрику «Минин плейлист» мы решили посвятить популярным корейских песням «про семью». В нашем эфире также прозвучали песенки про маму, папу, дедушку и детей. Открыла рубрику песня, пользующаяся особой популярностью в Корее – композиция «Семейное фото» певца Ким Чжин Хо, в которой рассказано, как не хватит никаких слов, чтобы передать все чувства, испытываемые к родным.

Итак, во многих странах мира отмечается «День матери» или «День родителей». В Корее - это «День родителей», и отмечают его 8 мая. Изначально это был «День матери», но позже было решено посвятить праздник обоим родителям. Кстати, несмотря на то, что праздник не является государственным, «День родителей» является одним из самых значимых для жителей Кореи. А в эфире мы проиграли одну из прекрасных композиций, посвящённых любимым мамам. Прозвучала песня «Мечта бумажной звёздочки» певицы Ли Хэ Ри. И, безусловно, мы не могли не включить в плейлист композицию о любимых отцах! Вниманию уважаемых радиослушателей мы предложили трогательную песню-признание нашим папам под названием «Прости», которую исполнила гёрлз-группа ‘f(x)'.

В Корее перед праздником «Дня родителей» сперва наступает другой большой праздник - 5 мая, т.е. «День детей». По-корейски название праздника называется «Орини наль». Это настоящий праздник детей всех возрастов! В этот день во всех уголках страны проводятся развлекательные мероприятия, спортивные состязания, героями которых, конечно же, являются дети. На наших волнах прозвучала песенка «Мир, о котором я мечтаю», исполненная талантливой детской группой, выступавшей в рамках конкурсного проекта. А в завершение очередной рубрики «Минин плейлист» мы предложили послушать уважаемым радиослушателям легендарный трек о дедушке - песню «Дедушка и арбуз» певца Кан Сан Э.





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