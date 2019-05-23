Золотая моя жизнь (10) 어떡해?

Фраза недели

어떡해?

[Оттокхэ]

Как же быть?





Грамматика

어떡해 – это сокращенный вариант от 어떠하게 하다 «как делать, как быть, что делать». 어떠하게 하다 в форме разговорной речи 어떠하게 해, и это сокращается как 어떻게 해, 어떡해. Нужно обратить внимание на 어떠하게. Это сочетание прилагательного어떠하다 «что-то есть в каком-то состоянии» с окончанием, которое образует наречие –게. В итоге получается 어떠하게 или сокращенно 어떻게.

Выражения 어떻게 и 어떡해 совсем разные. 어떻게 – это наречие со значением «как», а 어떡해 – это сказуемое «как же быть, что делать».





어떡해, 나 오늘 지각이야.

Что мне делать, я сегодня опоздала.





이 영화 너무 무서워. 어떡해, 어떡해?

Этот фильм очень страшный. Как же быть, как же быть?





다른 사람한테 편지를 보내버렸어, 어떡해?

Я не тому человеку отправила письмо, что мне делать?



