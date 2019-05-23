Проблема игровой зависимости признана на международном уровне

25 мая Всемирная организация здравоохранения включила «игровое расстройство» в обновлённую международную классификацию болезней (МКБ-11). Официальное признание игровой зависимости заболеванием говорит о том, что её последствия настолько значительны, что требуют медицинского вмешательства. В классификации ВОЗ ей присвоен код 6C51, и она попадает в категорию психических, поведенческих расстройств и нарушений развития нервной системы. Когда заболеванию присваивается код международной классификации, национальные органы здравоохранения составляют по нему официальную статистику, а также могут выделить бюджет на его профилактику и лечение. В настоящее время действует МКБ-10, который вступил в силу в 1990 году, и содержит 14.400 заболеваний.





11-й перечень международной классификации болезней (МКБ-11), который включает игровое расстройство, содержит 55 тысяч заболеваний, значительно расширив классификацию факторов, угрожающих здоровью. МКБ-11 вступит в силу в 2022 году в 194 странах-участницах ВОЗ. Однако в РК игровая зависимость может официально рассматриваться в качестве заболевания не ранее чем с 2026 года, поскольку необходимый для этого пересмотр Корейской классификации болезней и причин смерти (KCD) запланирован на 2025 год. За это время необходимо провести ряд исследований и формальных процедур. Критериями диагностирования игрового расстройства, согласно ВОЗ, является потеря контроля над участием в игре и отдача приоритета играм в ущерб другим повседневным занятиям. Для постановки диагноза признаки такого поведения должны проявляться не менее 12 месяцев, но в случае особой тяжести симптомов этот срок может быть меньшим.





Родители школьников, педагоги и медики приветствуют и одобряют нововведение. В то же время представители игровой индустрии выступают против решения ВОЗ, называя его чрезмерной мерой, преувеличивающей негативные последствия увлечения компьютерными играми, и намерены оспорить включение игрового расстройства в перечень заболеваний. По их мнению, такое решение идёт вразрез с положениями статьи 31 Конвенции ООН о правах ребёнка, предусматривающей право детей на свободное участие в культурной и творческой жизни, и представляет собой поспешное суждение без чётких научных и медицинских обоснований. Органы здравоохранения планируют сформировать консультационный орган с целью выработки консенсуса. Представители власти утверждают, что уточнение диагностических критериев, напротив, может помочь развитию игровой индустрии, устранив трудности, связанные с неоднозначной формулировкой стандартов. В любом случае в результате официального включения игровой зависимости в перечень заболеваний в течение трёх лет, начиная с 2023 года, предприятия игровой индустрии понесут огромные убытки.



