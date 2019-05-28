Компания Harim – лидер внутреннего рынка птичьего мяса

© HARIM

Сегодня мы познакомимся с компанией Harim (하림), которая стала представительной в отрасли мясной продукции на внутреннем рынке. Познакомит нас с ней начальник отдела продаж г-н Кан Ги Чхоль.





Компания Harim начала свою деятельность в 1986 году с предприятия «Харим Сикпхум». В 2018 году объём продаж составил 828,5 млрд вон или 694 млн долларов. У нас 2.460 сотрудников. В начале работы в стране зарождалось понятие «чикин», что в Корее означает курицу, зажаренную на огне или в масле На этой волне стали появляться и развиваться франшизы, что дало толчок к масштабным переменам в потреблении куриного мяса. В 1997 году компания разместила акции на бирже. Сегодня это крупная компания Food&Agribusiness, которая занимается всем спектром операций, включая распространение зерновых, продажу кормов, перевозку продукции, её обработку и продажу готового продукта.





Компанию Harim основал г-н Ким Хон Гук. Его называют «живой легендой» отечественного птицеводства, поскольку начало нынешней Harim Group дали десять цыплят, полученных в подарок Ким Хон Гуком от бабушки, когда он ещё учился в младшей школе. Таким образом, он обратил внимание на птицеводство в ранние годы. В 1986 году он основал компанию «Харим сикпхум». Во второй половине 1980-х годов в РК начала расти популярность куриного мяса. В 1991 году компания открыла крупнейшую в стране фабрику по переработке птичьего мяса, а в 1992 году завершила строительство завода по производству комбикорма. Компания внедряла множество новшеств. В 2012 году она впервые в стране ввела систему повышения качества жизни птицы, выращиваемой на птицефабриках. По словам г-на Кан Ги Чхоля, счастливая жизнь птицы в период её роста оказывает благотворное влияние и на человека. Фермы Harim прошли аттестацию по стандартам качества жизни животных. Там используются чистые корма без добавления животных белков. Кроме того, в рационе птицы - овощи и зелень. Созданы условия, в которых куры могут свободно гулять. В помещениях регулируется уровень кислорода, обеспечивая здоровый сон птицы. Обработка птицы проходит на фабриках, где тоже действуют новшества.





«Умные» фабрики Harim – это предприятия, имеющие технологии, оптимизированные под принципы безопасности и здоровья, которыми озабочены потребители. Первый уровень технологий таких объектов - это безопасность. Одной из наших сильных сторон является система охлаждения, позволяющая контролировать температуру воздуха, что важно для безопасности продукции на всех этапах. Вкус продукта определяет уровень свежести. Данная технология является определяющей в вопросе обеспечения этого состояния продукции.





Harim первой среди отечественных профильных предприятий ввела систему «умных» фабрик, которые имеют новейшее оборудование, позволяющее в кратчайшие сроки провести процедуру обработки продукта. В 2012 году компания ввела метод забоя птицы специальным газом и охлаждения холодным воздухом. Вся система обработки нацелена на повышение вкуса мяса. Компания Harim создала бренд Greeners, в рамках которого куры растут в условиях, максимально приближённых к естественным. Такая продукция имеет сертификат министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства о соблюдении хороших условий содержания животных без использования антибиотиков. Вместе с тем, компания выходит на рынок Home Meal Replacement или готовых продуктовых наборов.





© HARIM

В последнее время молодые корейцы испытывают затруднения в +приготовлении блюда такпоккымтхан (острой тушёной курицы с овощами). Полуфабрикаты позволяют готовить без особых проблем. Предоставляются нужные продукты, приправы, соусы и простой рецепт их доведения до готовности. Сейчас нашей основной целью является создание подобной продукции для потребителей.





Сегодня в Республике Корея бум популярности полуфабрикатов. Это связано с увеличением количества домохозяйств, состоящих из одного человека. Ежегодный рост рынка составляет 21%. Он имеет огромный потенциал. Компания создаёт комплекс по производству пищевой продукции, объекты по производству полуфабрикатов, в которых используется чистые, природные компоненты.





Компания Harim не останавливается на статусе лидера на внутреннем рынке куриного мяса, ставя новые цели по созданию компании глобального масштаба. Мы работаем над расширением сферы полуфабрикатов через наш центр исследований и разработок. Тренд последнего времени также требует оптимизировать каналы сбыта продукции и тем самым вернуть потребителю сэкономленные средства в виде различных преимуществ. Мы создаём систему сбыта, которая напрямую соединяет производителя и потребителя, в рамках которой мясо можно будет предоставить в течение трёх часов после заказа. Мы идём в направлении создания глобальной компании пищевой индустрии.





Компания Harim объединила всю цепь производственного процесса в птицеводстве, начиная с выращивания цыплят и завершая продажей готовой продукции. Сегодня это одна из крупнейших профильных компаний на рынке.