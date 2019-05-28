Резкое ослабление корейской воны

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В первом квартале этого года в Республике Корея зафиксирован отрицательный экономический рост. Теперь к этому добавилась ситуация с ослаблением воны, курс которой упал до минимальной отметки за последние полтора года. Это большая проблема для южнокорейской экономики, которая зависит от экспорта. С подробностями – профессор Ким Чжон Сик с экономического факультета университета Ёнсэ.





В ослаблении национальной валюты есть как положительные, так и отрицательные моменты. В первом случае укрепляется экспортная конкурентоспособность страны, а во втором - растут потребительские цены, что связано с подорожанием импортных товаров. Это касается и бензина. Если снижение курса проходит постепенно, то особых проблем не возникает. Но в случае быстрого спада наблюдается отток иностранных инвестиций из-за опасений о дальнейшем ослаблении воны. В итоге это может привести к нехватке валюты.





Ситуация с валютным курсом начала резко меняться с середины апреля. 8 апреля показатель составлял 1.145 вон за доллар. Впервые с начала года курс превысил 1.140 вон. Однако уже 9 мая был преодолён рубеж в 1.180 вон, что в последний раз фиксировалось 16 января 2017 года. Но ситуация продолжала ухудшаться. 15 мая отметка достигла 1.190 вон. Экспортные компании положительно воспринимают такую тенденцию. Но без проблем также не обошлось. Речь идёт об оттоке иностранного капитала. В чём же причина нынешней ситуации?





Если обратить внимание на внутренние факторы падения национальной валюты, то в первую очередь хочется выделить экономический застой. Сегодня показатели компаний ухудшаются, и существуют опасения об усугублении ситуации. Из-за этого происходит отток капитала, что также вызывает ослабление воны. Можно сказать, что наш экспорт сокращается в связи с торговой войной между США и Китаем. С развитием этого противостояния застой нашей экономики может усилиться, а фондовые рынки могут обрушиться.





Причина резкого снижения курса корейской воны, который сохранял стабильность два года, состоит в ухудшении состояния экономики. Свою роль в этом вопросе сыграла возможность ухудшения экспортно-импортных показателей на фоне торговой войны США и Китая. Нельзя не учитывать и временнóй фактор. Выплата дивидендов крупными южнокорейскими компаниями происходит в период с апреля по май. Дивиденды иностранным компаниям выплачиваются в долларах, спрос на которые растёт. Между тем, есть ещё один важный фактор нынешней ситуации.





Есть причины не только для спада курса воны, но и внутренние факторы, сдерживающие снижение. К примеру, наша страна имеет валютные резервы, превышающие 400 млрд долларов. В торговом балансе фиксируется профицит. Торговый баланс является показателем здоровья экономики той или иной страны, а в Республике Корея доля профицита платёжного баланса составляет 7% ВВП, что является высоким показателем. В этом и следующем годах показатель, судя по всему, также будет держаться на высоком уровне в 4%. Это говорит о высоком уровне доверия внешних партнёров и устойчивости экономики.





Южнокорейская экономика имеет хороший фундамент и средства защиты от внешних отрицательных факторов. Так, объём валютных резервов превышает 400 млрд долларов, и по этому показателю страна входит в десятку мирового рейтинга. Кроме того, профицит торгового баланса сохраняется 87 месяцев подряд. Республика Корея имеет соглашения о валютном свопе с Китаем, Швейцарией и другими странами. Однако суть ослабления воны всё же лежит в ослаблении экономики, и в последнее время мировые и отечественные эксперты снижают прогнозы её роста.





Существуют различные причины для сокращения прогнозов экономического роста. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем негативно сказалась на южнокорейском экспорте и может привести к дальнейшему экономическому спаду. Правительство повысило минимальную заработную плату и сократило рабочее время, стремясь улучшить благосостояние работников, но эти меры увеличили расходы компаний, которые вынуждены сокращать число работников и инвестиции. Различные побочные факторы сдерживают экономический рост.





В первом квартале этого года южнокорейская экономика сократилась на 0,34% по сравнению с предыдущим кварталом, что является самым низким показателем среди стран-членов ОЭСР. Но будущие перспективы ещё мрачнее. ОЭСР, Корейский институт развития и Корейский институт финансов сократили прогнозы роста южнокорейского ВВП на этот год до 2,4%. Обесценивание воны является результатом слабого экспорта, сокращения инвестиций и ухудшения экономических показателей. Это звучит как сигнал тревоги для основных отраслей промышленности, таких как энергетика, нефтехимия и металлургия. Возникает вопрос, как долго будет продолжаться снижение курса воны?





Сейчас курс стабилизируется на уровне 1.190 вон. Есть вероятность того, что на этом ослабление прекратится, это зависит от урегулирования торгового спора США и Китая. В случае усугубления противостояния курс продолжит падать. Но если, как ожидается, в ходе саммита «Большой двадцатки» лидеры двух стран достигнут консенсуса, вероятна нормализация валютного курса и укрепление воны.





Корейская национальная валюта может стабилизироваться, если в следующем месяце главы США и Китая договорятся. Но пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Поэтому правительству следует приложить усилия для стабилизации курса и выхода из экономического застоя.