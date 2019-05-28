РК и США проверят готовность Сеула к самостоятельности в военное время 

Оперативный контроль над войсками в военное время - это право на руководство вооружёнными силами РК и совместными с американской стороной операциями в случае возникновения войны на Корейском полуострове. В настоящий момент данный контроль осуществляется совместно двумя странами в рамках штаба объединённого командования вооружёнными силами РК и США. Пост командующего занимает генерал-полковник американской армии, а его заместителем является южнокорейский офицер того же чина. После передачи Сеулу оперативного контроля над войсками в военное время изменится система совместной обороны двух стран. Так, вышеуказанный штаб возглавит представитель РК, а его заместителем станет американский военный. Также будет создано командование формирований, находящихся в подчинении штаба. Сухопутные войска и ВМС возглавит южнокорейская сторона, а ВВС - американская. Оперативный контроль был передан США в связи с Корейской войной. В 1950 году общий контроль над проведением военных операций осуществлялся командованием силами ООН. После завершения войны постепенно сложилась система совместной обороны РК и США. Затем в 1978 году оперативный контроль был передан штабу объединённого командования вооружённых сил РК и США. 1 декабря 1994 года оперативный контроль в мирное время был передан южнокорейской стороне.





Обсуждение полной передачи РК оперативного контроля над войсками в военное время началось в 2003 году, после официального озвучивания данного предложения в рамках южнокорейско-американского совета по вопросам политики безопасности. 24 февраля 2007 года в Вашингтоне по итогам встречи министров обороны двух стран была достигнута первая договорённость по этому вопросу. Тогда было решено передать Сеулу оперативный контроль 17 апреля 2012 года. Однако передача была отложена до 1 декабря 2015 года на фоне повышения ракетной и ядерной угроз со стороны Пхеньяна.





С изменением ситуации на Корейском полуострове меняется и формат передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками. Это связано с ростом ракетно-ядерного потенциала Севера. В октябре 2014 года на южнокорейско-американском консультативном совещании по вопросам совместной безопасности была представлена новая концепция. Согласно ей, процесс передачи контроля над войсками решено осуществлять без привязки к определённым срокам, а исходя из понятия подходящих условий. Тут представлены три пункта. Во-первых, ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове должна соответствовать интересам передачи контроля. Это очень обширный пункт, который может включать ситуацию в Северо-Восточной Азии в целом. Во-вторых, РК должна обладать возможностью эффективного противодействия северокорейской ракетно-ядерной угрозе. Учитывается необходимость предоставления США стратегического вооружения и средств сдерживания. В-третьих, речь идёт об основных военных возможностях южнокорейских войск. Таким образом, всё сводится к обеспечению боеготовности южнокорейской армии и дополняющей роли вооружённых сил США.



