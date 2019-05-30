Корейское кино продолжает завоевывать мир!





25 мая были объявлены результаты одного из крупнейших киноматографических событий мира – 72-го Международного Каннского кинофестиваля. В этот раз у корейцев есть огромный повод для гордости, ведь сразу две южнокорейские картины привлекли внимание мировых критиков и общественности. Подробнее об успехах фильмов «Паразиты» и «Гангстер, коп, дьявол» - в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса» от 29 мая!