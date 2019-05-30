РК не вошла в список валютных манипуляторов 

США не внесли РК в список стран, манипулирующих валютными курсами. Однако, как отмечается в докладе министерства финансов США, представленном 28 мая, она включена в список объектов наблюдения. В этом списке также Китай, Япония, Германия, Италия, Ирландия, Сингапур, Малайзия и Вьетнам. Полугодовые доклады, оценивающие валютную политику торговых партнёров США, американский минфин составляет и представляет Конгрессу. Если какая-то страна попадает в список валютных манипуляторов, она становится объектом санкций: для неё закрывается доступ к рынку государственных закупок США. Кроме того, прекращается финансовая поддержка американских компаний, инвестирующих в такие страны. Усиливается также контроль со стороны МВФ.





Если страна числится в списке объектов наблюдения, ей не угрожают санкционные меры, однако это своего рода предупреждение со стороны администрации США. У стран из списка объектов наблюдения сохраняется потенциальная возможность манипулировать валютными курсами. РК входит в список объектов наблюдения с первой половины 2016 года. Причиной является большой профицит текущего платёжного баланса и профицит в торговле с США. Ввиду существенной зависимости от внешней торговли, включение РК в список валютных манипуляторов может нанести большой урон её экономике. Поэтому в Сеуле очень внимательно относятся к докладам минфина США.





Особенность нынешнего доклада министерства финансов США состоит в расширении числа рассматриваемых стран и ужесточении критериев их оценки. К примеру, при подготовке последнего доклада рассмотрены те страны, чей товарооборот с США превышает 40 млрд долларов. Для того, чтобы войти в число валютных манипуляторов, необходимо соответствовать трём критериям. Во-первых, профицит баланса в торговле с США по итогам минувшего года должен превышать 20 млрд долларов. Во-вторых, профицит текущего платёжного баланса должен превышать 2% ВВП. В-третьих, объём интервенций на валютном рынке внутри страны должен превышать 2% ВВП в течение шести месяцев подряд на протяжении года. Если страна отвечает всем трём критериям, она входит в список валютных манипуляторов. В последнем докладе министерства финансов США РК отвечает лишь второму критерию: профицит её текущего платёжного баланса составил в прошлом году 4,7% ВВП. Если подобная ситуация сохранится, в следующем полугодовом докладе она будет исключена из контрольного списка.