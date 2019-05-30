Рассказ «Спокойной ночи, енот» писательницы Чхве Сан Хи

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- Теперь я оставила балет и не знаю, кто я такая. Как будто я десять лет проспала в пещере и теперь выбралась в мир. Что делать, если проспал десять лет?









Рассказ писательницы Чхве Сан Хи «Спокойной ночи, енот» начинается со случайной встречи двадцатипятилетнего главного героя, который десять лет провел в коме, и девочки, которая посреди ночи ищет енота. Девочка десять лет занималась балетом, но бросила занятия после того, как отец потерял работу. Каждый из них потерял десять лет своей жизни. Благодаря еженощным прогулкам молодые люди становятся друзьями.









- А знаете, в чем секрет хорошего гранд жете?

- Изнуряющие репетиции?

- Пфф... Надо хорошо сделать предыдущее движение. Собрать силы для прыжка... - сказала она, сделав несколько легких шагов. - И за счет этой силы подпрыгнуть. Без колебаний, на одном дыхании. Вот так!

Она оттолкнулась от земли и подпрыгнула. Это был сильный прыжок безо всяких колебаний и страха. Когда девочка растянулась в воздухе, словно взмахнув крыльями, и с улыбкой посмотрела на меня, послышались восторженные крики и возгласы, загромыхали фейерверки, все вокруг осветилось, как будто днем. Со всех сторон повеяло запахом свежей травы, разом заквакали лягушки. Я спокойно аплодировал. Я хотел поздравить ее с десятилетним отрезком времени, который был так совершенен и прекрасен. В этот момент из травы высунулся и наблюдал енот, ни разу не показывавшийся до этого времени.









“아저씨, 그랑주떼 잘 하는 비결이 뭔지 알아요?”

“피나는 연습?”

풋.

“뭔데?”

“그랑주떼 전 동작을 잘 하는 거에요. 도약을 위해 힘을 모았다가...

그 힘으로 뛰어오르는 거에요. 망설이지 말고 단숨에. 자 봐요!”





공중에서 온 몸을 날개처럼 활짝 펼친 여자애가 나를 내려다보며 미소 지었다.

순간 와아아, 하는 함성이 들려오고 펑펑 폭죽이 터져 대낮처럼 밝아졌다.

사방에서 싱싱한 풀 냄새가 풍겨 오고 일제히 개구리 울음소리가 터져 나왔다.

나는 조용히 박수를 쳤다. 완벽하게 아름다운 십 년의 시간을 축하해 주고 싶었다.

풀숲 사이 너구리도 우뚝 서서 바라보고 있었다.









#Из интервью с литературным критиком Ким Ю Чжин:

Кажется, что оба героя не привязываются к действительности. Но когда девочка проделывает балетные па, парень начинает ощущать настоящего себя, он открывает себя. Все мы о чем-то жалеем. Думаю, что автор учит читателя воспринимать прошлое таким, какое оно есть, переживать потери.









Писательница Чхве Сан Хи родилась в провинции Чолла-Пукто в 1972 году. В 2009 году она дебютировала с эссе «Путешествие по тайным маршрутам острова Чечжудо». В 2011 году Чхве Сан Хи стала лауреатом V премии Blue fiction за роман «Хани и Коко».