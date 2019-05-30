Паразиты (기생충)





Фильм, который мы вам представим сегодня, выйдет на экраны Южной Кореи 30 мая. И хотя фильм еще даже не в прокате, уже можно сказать, что его ожидает большое будущее. Во-первых, в главной роли – известный корейский актёр Сон Ган Хо, что уже говорит о том, что фильм не заставит скучать. А во-вторых, это седьмой фильм очень известного корейского режиссёра Пон Чжун Хо. Он стал обладателем главной награды 72-го Каннского кинофестиваля - «Золотой пальмовой ветви» - именно за фильм «Паразиты». Подробности вы можете послушать в нашем эфире!