



Традиционные духовые инструменты в Корее бывают нескольких видов. В выпуске нашей передачи вы узнаете о поперечных и продольных флейтах, на которых играют без использования специального мундштука. Вы узнаете об особенностях этих инструментов и, конечно, сможете познакомиться с мелодиями для них.





Выпуск 416. Флейты

* Мелодия «Чхонсон чачжин ханнип» - Чо Чхан Хун (бамбуковая флейта тэгым)

* Песни «Тондольнари», «Чонгапсон тхарён» - Тон Сон Бон, Ко Чжан Ук (дудка тхунсо), Ким Док Ре (вокал) и вокальный ансамбль

* Мелодия «Песня для Ран» - Хан Чхун Ын (флейта согым)