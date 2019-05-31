Директор корейского ресторана «KIMchi» Людмила Бажанова из Якутии.
2019-05-31
#Мелодии Кореи l 2019-05-29
Традиционные духовые инструменты в Корее бывают нескольких видов. В выпуске нашей передачи вы узнаете о поперечных и продольных флейтах, на которых играют без использования специального мундштука. Вы узнаете об особенностях этих инструментов и, конечно, сможете познакомиться с мелодиями для них.
Выпуск 416. Флейты
* Мелодия «Чхонсон чачжин ханнип» - Чо Чхан Хун (бамбуковая флейта тэгым)
* Песни «Тондольнари», «Чонгапсон тхарён» - Тон Сон Бон, Ко Чжан Ук (дудка тхунсо), Ким Док Ре (вокал) и вокальный ансамбль
* Мелодия «Песня для Ран» - Хан Чхун Ын (флейта согым)
2019-05-31
2019-05-30
2019-05-30