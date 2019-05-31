Глава 7. Верный вассал Ким Чжэ Сан (3)

Король Нуль Чжи пошёл встретить своего брата и верного вассала. При встрече с По Хэ король со слезами от радости и горя сказал подчинённым: «Я очень рад встрече с моим братом. Слава богу, я вернул По Хэ домой, но до сих пор у меня нет возможности увидеть Ми Хэ. Усиливается тоска по брату, которого отец отправил в Японию. Чувствую себя так, будто нет одной руки и одного глаза».

Услышав слова короля, Чжэ Сан дважды поклонился ему и сразу отправился в путь, чтобы спасти Ми Хэ.

Тем временем жена Ким Чжэ Сана ждала мужа. Пока наш герой находился в Когурё, она безумно волновалась, опасаясь за здоровье мужа. Услышав, что он вернётся домой, она подумала, что всё закончилось. Однако это было не так. На этот раз муж отправился в путь, не рассказав ей ничего. Жена побежала в порт Юльпхо, чтобы остановить его, но увидела лишь уходящий корабль.

Через некоторое время Чжэ Сан прибыл в Японию. В беседе с императором Японии, он солгал: «Я сбежал в вашу страну, потому что король Силла казнил отца и брата, которые ни в чём не виноваты».

Японский государь поверил ему на слово. Он предложил нашему герою жить в его стране. С того момента Чжэ Сан преподносил королю птиц и рыб, которых поймал вместе с Ми Хэ. Естественно, император не сомневался в его намерениях.

Однажды утром на рассвете Чжэ Сан отметил: «Пора вам покинуть эту страну. Нужно торопиться». Ми Хэ предложил поехать вместе, но наш герой отказался из соображений безопасности: «Враги сразу догонят нас, как только узнают, что мы сбежали. Я останусь здесь. Мне надо задержать их, чтобы выиграть время».

Ми Хэ возражал: «Вы для меня как родной отец и родной брат. Не могу оставить вас одного». Чжэ Сан пояснил: «Для меня важнее предоставить радость королю, чем сохранить свою жизнь. Приняв приказ, я знал, что у меня мало шансов на выживание. Не беспокойтесь. Кан Гу Рё, человек из Силла, будет сопровождать вас вместо меня».

На следующее утро слуги пришли в комнату Ми Хэ. Ким Чжэ Сан остановил их: «Господин не может встать из-за усталости после охоты».

Время шло к вечеру, но Ми Хэ нигде не было. Слуги стали искать принца. Только тогда Чжэ Сан ответил, что он покинул страну.