Визит президента США Дональда Трампа в Японию

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Глава Белого дома Дональд Трамп нанёс государственный визит в Японию. Хотя его главной задачей было налаживание связей с премьер-министром Синдзо Абэ, выяснилось, что лидеры двух стран расходятся во взглядах на недавние ракетные пуски в Северной Корее. Синдзо Абэ считает, что они нарушают санкции Совета Безопасности ООН, но Дональд Трамп с этим не согласен. Он продолжает говорить, что северокорейский лидер Ким Чон Ын хорошо понимает ситуацию, и что шансы на диалог всё ещё сохраняются. Посылая мирные сигналы Пхеньяну, Дональд Трамп стремится убедить режим во главе с Ким Чон Ыном в своей приверженности переговорному процессу по ядерной проблеме. Иными словами, он не желает ухудшения ситуации. Ситуацию комментирует заместитель директора Института имени короля Сэчжона Великого господин Ли Мён У.