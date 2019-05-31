Поездки граждан КНДР по стране

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Свобода передвижения - базовое право любого человека, который может поехать куда он захочет, без каких-либо ограничений. Но граждане Северной Кореи не могут свободно перемещаться по стране. Тот, кому необходимо съездить в Пхеньян, должен сначала получить специальное разрешение, а затем удостоверение на поездку. Такой же порядок распространяется на северные районы, граничащие с Китаем, и южные районы на границе с Республикой Корея, включая Кэсон. Если гражданин нарушает порядок выезда в другой регион, то его, по гражданскому законодательству, ожидает штраф или исправительные работы продолжительностью до трёх месяцев. Мы говорим на эту тему с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.