В США нет единого мнения по ракетным пускам КНДР

В США продолжают высказываться противоречивые мнения по недавним северокорейским ракетным пускам. Ситуация постепенно усугубляется, учитывая разногласия в американской администрации. На этот раз отличился исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. В беседе с журналистами в самолёте по пути в Джакарту он, в частности, назвал недавние северокорейские ракетные пуски нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Это противоречит словам президентаСША Дональда Трампа о том, что КНДР не нарушала резолюцию, поскольку ракеты были малой дальности. Ранее, 25 мая, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Север запустил баллистические ракеты малого радиуса действия. Проблема в том, что сразу после подобных заявлений Дональд Трамп опровергает их, и это происходит не в первый раз.





4 и 9 мая СК провела ракетные пуски. Первый не вызвал особого шума в мировом сообществе. РК и США пытались сохранить возможность к возобновлению диалога, высказав мнение, что Север испытывал пусковую установку. Однако пуски 9 мая вызвали много споров. Как бы ни старались власти сгладить ситуацию, было абсолютно ясно, что Север испытал ракеты. Но даже несмотря на это, Сеул и Вашингтон старались не использовать выражение «баллистическая ракета». В таком случае это означало бы нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Тогда пришлось бы применять адекватные ответные меры, что ещё больше обострило бы и без того непростую ситуацию. Дональд Трамп, судя по всему, намерен придерживаться формата диалога «Top Down», который нацелен напринятие решений на уровне глав государств и их последующее исполнение на рабочем уровне.Некоторое несогласие с политикой Трампа выражает его советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Однако Патрик Шанахан известен своей лояльностью президенту. Таким образом, в администрации Трампа явно наблюдается разлад.





В нынешней ситуации большое внимание уделяется позиции госсекретаря США Майкла Помпео. В госдепе пока лишь повторяют прежнюю официальную позицию о том, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна в целом является нарушением санкций Совбеза ООН. При этом акцент всё ещё ставится на внешнеполитическом методе разрешения северокорейской проблемы. Американские СМИ оценили эту позицию как попытку Майкла Помпео сохранить некий нейтралитет. В этой ситуации невозможно с уверенностью говорить о том, как будет меняться позиция США по КНДР.







