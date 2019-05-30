Певец Бобби Ким возвращается в музыку





«Крестный отец соула» Бобби Ким нарушил долгое молчание и вернулся в музыку. 17 мая Бобби Ким презентовал новый мини-альбом «Скарлетт» (Scarlette), в который помимо заглавной композиции «Почему я» (왜 난) вошли еще пять песен. 27 мая в одной из кофеен района Самсон-дон столичного округа Каннам-гу певец дал развернутое интервью, в котором поделился эмоциями от старта продаж нового альбома. «У меня очень давно не брали интервью, поэтому чувствую себя в непривычной обстановке. Да это касается не только интервью, а вообще всего. С трудом верится, что я вернулся в музыку. Ощущаю себя начинающим музыкантом, который только-только начинает выступать. Новые ощущения», - поделился Бобби Ким. В мини-альбоме «Скарлетт» есть много винтажного звука, что придаёт звучанию мягкость и некую теплоту.