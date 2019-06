Группа BLACKPINK выступила в Париже

© YG Entertainment

Женская поп-группа BLACKPINK прибыла покорять столицу Франции. 26 мая на концертной площадке ZENITH PARIS LA VILLETTE в Париже состоялся грандиозный концерт под названием BLACKPINK 2019 WORLD TOUR with KIA [IN YOUR AREA] PARIS. Тысячи фанатов группы приветствовали девушек на корейском языке, а сами артистки поздоровались со сцены на французском. Начиная от открывающей концерт песни DDU-DU DDU-DU и заканчивая «Надеюсь, нет» (아니길) французские фанаты уверенно подпевали на корейском языке, что приятно шокировало самих участниц группы. «Мы впервые выступаем в Париже, вообще во Франции, и нас очень тронуло то, что ребята пели с нами на таком сложном корейском языке», - сказала Розэ. «Это счастье, смотреть, как они от души танцуют в такт с нашими песнями», - добавила Лиса. После Парижа BLACKPINK вылетели в Испанию, где 28 мая дали концерт. Выступление в Барселоне стало последним в их европейском туре.