Дио отправился служить Родине

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Участник мужской поп-группы EXO по имени Дио сообщил о своем уходе в армию, об этом он собственноручно написал в письме. 30 мая продюсерская компания артиста SM Entertainment также официально объявила о том, что Дио приступает к службе 1 июля 2019 года. «Дорогие мои, вы наверное немного удивились этой неожиданной новости. Я хотел сказать вам раньше, но немного припоздал. Поэтому мне было тяжело на душе. Я долго думал и в конце концов принял решение уйти в армию раньше запланированного. От всей души благодарю вас всех за поддержку и любовь. Обещаю, что вернусь в целости и сохранности», - говорилось в письмо Дио. 26-летний артист стал вторым из участников группы EXO, отправившихся служить Родине. Уважая пожелание Дио уйти в армию без шума и специальных мероприятий, точное время и пункт сбора призывников неизвестно.