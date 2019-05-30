Е Сон из Super Junior выпускает сольник

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По информации источников из шоу-бизнеса, участник популярной корейской группы Super Junior по имени Е Сон на днях закончил запись и сведение новых треков и готовится к полномасштабному возвращению на сцену. Камбэк изначально был запланирован на март 2019 года, однако из-за мирового тура в составе Super Junior и сольных концертов в Японии с февраля по март Е Сону пришлось сдвинуть рамки. Тогда он дал семь концертов под эгидой SUPER JUNIOR YESUNG Special Live Y’s STORY в четырех городах Японии: Фукуоке, Осаке, Нагойя и Токио. Известно, что недавно артист завершил съемки нового клипа к новой песне в окрестностях провинции Кёнгидо, что граничит с Сеулом. А это означает, что до возвращения Е Сона остаются считанные дни. Напомним, Е Сон выпустил первый сольный альбом «А вот и я» (Here I Am) в 2016 году, в 2017 году он сделал релиз второго студийного Spring Falling, который впоследствие стал хитом, а сам Е Сон закрепил за собой статус независимого вокалиста и автора собственных песен. Поэтому от нового сольного альбома ждут не меньшего успеха.