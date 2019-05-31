Скандал вокруг утечки данных в МИД РК продолжается 

Скандал вокруг утечки закрытых данных МИД РК разразился в связи с раскрытием содержания телефонного разговора президентов РК и США, состоявшегося 7 мая. 9 мая депутат от оппозиционной партии Свободная Корея Кан Хё Сан провёл пресс-конференцию, рассказав о сути телефонных переговоров. Речь, в частности, шла о том, что Мун Чжэ Ин попросил Дональда Трампа сразу после визита в Японию посетить и РК. В то время Трамп планировал посетить Японию в период с 25 по 28 мая. По словам депутата, глава Белого дома ответил, что будет достаточно ненадолго заехать в Сеул на обратном пути для краткой встречи с Мун Чжэ Ином. Озвучивался вариант проведения встречи перед американской военной базой. По словам Кан Хё Сана, Мун Чжэ Ин уговаривал Трампа посетить Сеул, указывая на соответствующее желание корейского народа и на необходимость озвучивания послания для Севера.





Администрация южнокорейского президента сразу опровергла заявление Кан Хё Сана. Было указано на несоответствие озвученных им данных о формате, целях и времени визита американского президента. Также было отмечено, что никаких конкретных договорённостей по этому вопросу достигнуто не было. В администрации назвали необоснованным и безответственным заявление депутата, которое противоречит правилам дипломатии. Представитель Чхонвадэ Ко Мин Чжон заявила, что в ходе телефонного разговора стороны сошлись во мнении о самой идее визита в страну Дональда Трампа, решив позже обсудить сроки и другие детали. Впоследствии, администрация назвала произошедшее утечкой секретной информации, приступив к поиску виновных. В итоге в причастности к этому был уличён дипломат, работавший в посольстве РК в США. По итогам рассмотрения дела дисциплинарной комиссией было принято решение уволить виновного. Ещё одному дипломату, распечатавшему текст разговора двух президентов, в качестве наказания сократили размер зарплаты в течение трёх месяцев. Правительство направило в правоохранительные органы прошение о возбуждении уголовного дела в отношении дипломата, разгласившего данные, и депутата. Правящая Демократическая партия Тобуро, в свою очередь, решила направить данное дело на рассмотрение Комиссии по этике госслужащих.





29 мая президент РК Мун Чжэ Ин раскритиковал факт утечки секретных данных и оппозиционную партию Свободная Корея, оправдывающую произошедшее. Правящие силы считают инцидент серьёзным нарушением норм безопасности, тем более, что в посольстве РК в США к этой информации имеет доступ только сам посол. Поэтому следует ужесточить систему безопасности и меры наказания провинившихся. В партии Свободная Корея, между тем, возражают против такой позиции, подчеркнув, что народ имеет право на ознакомление с подобными данными. Направление правительством дела в правоохранительные органы названо угрозами и давлением. В партии заявляют, что таким образом президент пытается содействовать уничтожению оппозиции, а власти, жертвуя простыми госслужащими, хотят прикрыть свои дипломатические неудачи.



