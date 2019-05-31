Память воды (물의 기억/ The Memory Of Water, 2019)





Жанр: документальный, драма

Режиссер: Чин Чжэ Ун

В ролях: Ким Мён Гон

Премьера: 15 мая 2019 года

Ограничение: нет





«Вода помнит всё»

Красота проявляется там, где в полную силу раскрываются законы загадочной природы. Вода помнит всё это, в её памяти хранится вся информация о природе и экосистеме. И если следовать за этими загадочными знаками, то можно выйти на прекрасное местечко под названием Бонха – малую родину ныне почившего президента Ро Му Хёна. Этот документальный фильм покажет, как здесь сменяются сезоны, и какие величайшие планы на это место имел Ро Му Хён.

Вернувшись в родные края, он начинает агрокультурные биотехнологии. Каким он представляет это место в будущее?

«Самый лучший подарок, который может дать дедушка родной внучке – это восстановление деревни, в которой в детстве он ловил и лягушат, и рачков. Восстановить и передать потомкам – вот это было бы здорово», - сказал Ро Му Хён во время съемок документального фильма «Память воды».