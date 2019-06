ⓒ remains Instagram





Участники: Е Гван, Ан Чжи Мён, Ли Сын Хён

Дебют: цифровой сингл-альбом [Скучаю по тебе], 2012 г.

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: рок





REMAINs – корейская рок-группа, в состав которой входят вокалист и продюсер Ким Е Гван, барабанщик и вокалист Ан Чжи Мён и клавишник Ли Сын Хён.

Группа была организована её лидером и вдохновителем Ким Е Гваном. После многочисленных замен в составе он пригласил школьного друга Ан Чжи Мёна присоединиться к Remains, а затем к дуэту присоединился Ли Сын Хён. В таком составе коллектив дебютировал в ноябре 2012 года c цифровым мини-альбомом «Я скучаю по тебе» (니가 보고 싶다). Год спустя музыканты выпустили сингл «Ливень» (소나기), а в 2015 году - сингл «Мгновение, когда влюбляешься» (사랑에 빠진 순간). В период с января 2016 по март 2017 года группа выпустила много новых альбомов и синглов, среди которых мини-альбом Dear Saint, She She, «Последний танец с тобой» (마지막 춤은 그대와 함께), Heaven Song и др.