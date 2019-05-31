Золотая моя жизнь (11) 남의 집 불구경 해요?

Директор корейского ресторана «KIMchi» Людмила Бажанова из Якутии.
2019-05-31
#Говорим как герои сериалов l 2019-06-02
Фраза недели
남의 집 불구경 해요?
[Намы чиб буль гугён хэё]
Смотрите как будто это не ваша проблем.
Грамматика
남의 집 불구경 해요? – крылатое выражение. Оно имеет довольно критический характер, дословно переводится как «наблюдаете, как сгорает чужой дом?» 남의 집 – «чужой дом», существительное 불구경 плюс глагол 하다 «делать, совершать что-либо» в неофициально-разговорном стиле речи 해요. Т.е. говорящий критикует человека за безучастности и бездействие. Поэтому в диалоге мы перевели его как «как будто это не ваша проблема». Само слово 불구경 – сочетание двух слов 불 «огонь, пожар», и 구경 «наблюдение». Это словосочетание считается как одно слово, можно найти и в толковом словаре корейского языка.
Кроме сегодняшнего выражения есть и 강 건너 불구경 «наблюдение за пожаром на другом берегу реки».
- 남의 집 불구경 해요? 왜 싸움을 안 말려요?
- Что смотрите как будто это не ваша проблема? Почему не остановили драку?
- 남의 집 불구경하듯 있지 말고 좀 도와요!
- Не стой просто так, а помоги!
- 지금 상황이 이렇게 심각한데, 남의 집에 불구경 해요?
- Сейчас ситуация серьезная, а вы смотрите как будто это не ваша проблема?
2019-05-31
2019-05-30
2019-05-30