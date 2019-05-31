Повышение пенсионного возраста – неизбежный шаг

Вице-премьер по вопросам экономики РК Хон Нам Ги полагает, что пришло время вынести на общественное обсуждение вопрос о повышении пенсионного возраста. Это неизбежный шаг в условиях изменений в возрастной структуре населения, вызванных низкой рождаемостью и старением общества. Численность трудоспособного населения сокращается, и темпы этого сокращения ускоряются. Одновременно численность непроизводительного населения постоянно пополняется людьми, выходящими на пенсию. В результате стремительно растёт коэффициент демографической нагрузки – соотношение населения трудоспособного возраста к населению в возрасте старше 65 лет.





В настоящее время этот коэффициент составляет 20,4, то есть на каждые 100 трудоспособных жителей страны приходятся 20,4 достигших пенсионного возраста, который в настоящее время составляет 60 лет. Если ситуация не изменится, то коэффициент демографической нагрузки с каждым годом будет расти. По оценкам Национального статистического управления, в 2065 году он составит 117,8, то есть, пенсионеров будет на 17,8% больше, чем работающих. Это самый высокий показатель среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Самый верный способ замедлить рост демографической нагрузки – это повышение пенсионного возраста.





Если повысить возраст выхода на пенсию с нынешних 60 лет до 65 лет, то в состав производительного населения войдут граждане в возрасте от 15 до 69 лет, а пожилое население составят люди старше 70 лет. В таком случае демографическая нагрузка населения на текущий год составит не 20,4 человека, а 13,1 человека, а прогноз на 2065 год снизится со 117,8 до 83,3. Это будет способствовать поддержанию экономической жизнеспособности и уменьшению бремени на работающих, которые вынуждены поддерживать пенсионеров. С другой стороны, повышение возраста выхода на пенсию может привести к таким негативным последствиям, как рост уровня безработицы среди молодёжи и обострение конфликта между поколениями. Тем не менее, очевидно, что повышение пенсионного возраста неизбежно. В феврале Верховный суд РК постановил повысить ограничение по возрасту для работников физического труда с 60 до 65 лет, что является шагом к повышению пенсионного возраста до 65 лет. Тенденция повышения возраста выхода на пенсию стремительно набирает темпы по всему миру. В Японии активно продвигаются поправки к трудовому законодательству, призывающие компании прилагать усилия по сохранению рабочих мест за работниками вплоть до 70 лет. Несмотря на такую смягчённую формулировку, по сути это означает повышение возраста выхода на пенсию. Действующий Закон о защите занятости пожилых людей в Японии обязывает работодателей трудоустраивать всех заявителей в возрасте до 65 лет путём отсрочки выхода на пенсию или повторного найма в качестве работников по контракту. Таким образом, фактически для компаний пенсионный возраст продлён до 65 лет, а продвигаемые поправки содержат ряд путей обеспечить трудоустройство до 70 лет.



