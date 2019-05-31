Паразиты (기생충 / Parasite, 2019)





Жанр: Драма

Режиссёр: Пон Чжун Хо

В ролях: Сон Ган Хо, Ли Сон Гюн, Чо Ё Чжон и др.

Премьера: 30 мая 2019 г.

Ограничение: не рекомендуется к просмотру детьми до 15 лет.





«Я не хотел никому причинять вреда»

В центре внимания - семья южнокорейца по имени Ки Тхэк (Сон Ган Хо). Никто из них работает, однако отношения в семье довольно хорошие. Однажды старший сын Ки У на встрече со своим приятелем, который учится в престижнейшем университете страны, получает предложение вести частные уроки английского языка в одной богатой семье. Преисполненный надеждой заработать хорошие деньги Ки У направляется в дом директора крупной IT-компании по фамилии Пак (Ли Сон Гюн). В доме Ки У встречает молодая и красивая жена директора Пака - Ёнгё (Чо Ё Чжон). Что же произойдёт с героями фильма?