Паразиты (기생충 / Parasite, 2019)

Директор корейского ресторана «KIMchi» Людмила Бажанова из Якутии.
2019-05-31
#Новости шоу-бизнеса l 2019-06-03
Жанр: Драма
Режиссёр: Пон Чжун Хо
В ролях: Сон Ган Хо, Ли Сон Гюн, Чо Ё Чжон и др.
Премьера: 30 мая 2019 г.
Ограничение: не рекомендуется к просмотру детьми до 15 лет.
«Я не хотел никому причинять вреда»
В центре внимания - семья южнокорейца по имени Ки Тхэк (Сон Ган Хо). Никто из них работает, однако отношения в семье довольно хорошие. Однажды старший сын Ки У на встрече со своим приятелем, который учится в престижнейшем университете страны, получает предложение вести частные уроки английского языка в одной богатой семье. Преисполненный надеждой заработать хорошие деньги Ки У направляется в дом директора крупной IT-компании по фамилии Пак (Ли Сон Гюн). В доме Ки У встречает молодая и красивая жена директора Пака - Ёнгё (Чо Ё Чжон). Что же произойдёт с героями фильма?
2019-05-31
2019-05-30
2019-05-30