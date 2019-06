Чон Ын Чжи из APINK примет участие в телевизионном шоу Yolohollo

© SmileENT

Актриса и участница молодёжной поп-группы APINK Чон Ын Чжи примет участие во втором сезоне развлекательной телепрограммы «Yolo Hollo» (YOU ONLY LIVE ONCE, ALONE) телеканала Lifetime. В конце июня она вместе со съёмочной группой отправится в Сидней. В этот раз артистка впервые после своего дебюта примет участие в телешоу без её коллег по группе APINK.

Впервые за долгое время певица получила шанс ненадолго освободиться от городской суеты и отправиться в особое путешествие. Уже в июле видео-платформы YouTube, Facebook и Naver TV, а потом корейское телевидение предоставят зрителям шанс увидеть Чон Ын Чжи в совершенно ином качестве.

Напомним, Чон Ын Чжи девятый год подряд является участницей молодёжной группы APINK. Вместе с этим она занимается актёрской деятельностью и даёт сольные концерты - совсем недавно состоялся её первый концертный тур в Азии. Актерский талант Ын Чжи можно увидеть в фильме «0.0MHz», вышедшем на экраны корейских кинотеатров 29 мая этого года.