Возвращение певицы Ли Ха И после трёхлетнего перерыва

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Возвращение южнокорейской певицы Ли Ха И отметилось большим успехом. Новый сингл «No One» (누구없소) по состоянию на 31 мая занял первую строчку сразу в нескольких музыкальных чартах Кореи - Melon, Genie, Mnet, Olle Music, Bugs и Soribada.

Ли Ха И рассказала, что в процессе работы над песней получила большое влияние от прослушивания одноимённого трека другой корейской певицы, зачинательницы корейского блюза - Хан Ён Э. Новая песня наполнена грустными мотивами о чувствах молодой девушки к любимому человеку. Особое впечатление оставляют слова песни, написанные в стиле ретро.

Успешное возвращение Ли Ха И свидетельствует о большом росте певицы. Ожидается, что она продолжит выступать на эстраде страны.