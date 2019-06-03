Актёр Ким Чжин У поделился впечатлениями о съёмках в драме “Моя жена - левша”

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31 мая завершился показ воскресной телевизионной драмы «Моя жена – левша» (왼손잡이 아내 / Left-Handed Wife) телеканала KBS2. Южнокорейский актёр Ким Чжин У исполнил в ней две роли - внука корейского миллиардера Пак То Гёка и молодого человека, потерявшего память и свою внешность в результате страшной аварии. Актёрская игра Кима получила хорошие отзывы корейских телезрителей.

Вот, что сказал главный актёр по поводу окончания съёмок драмы. «Здравствуйте, меня зовут Ким Чжин У. Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность телезрителям за столь большое внимание к драме «Моя жена – левша». Хочу отметить вклад других актёров и всех, кто принимал участие и помогал в проведении съёмок. Благодаря вашим стараниям мы смогли успешно завершить этот проект. Мне было очень сложно играть две роли в одном сериале, поэтому я старался прикладывать все возможные усилия. Спасибо телезрителям за поддержку. Обещаю радовать вас хорошей актёрской игрой и новыми проектами. Просьба и впредь проявлять активный интерес к моему творчеству. Большое спасибо».