Артист Ю Бён Чжэ покинул компанию YG и подписал контракт с Sandbox Network

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Южнокорейский комедиант Ю Бён Чжэ подписал контракт с медиа сетевой компанией Sandbox Network. До последнего времени артист работал по контракту с YG Entertainment, однако по причине окончания договора принял решение о смене компании. Подобное решение принял и менеджер артиста Ю Гю Сон. Как ожидается, стороны заключат контракт уже в июне.

Компания Sandbox Network получила большую известность в области медиаконтента, её работники сотрудничают вместе с известными YouTube авторами. Многие полагают, что решение Ю Бён Чжэ было принято в связи с меняющимися тенденциями рынка онлайн-контента: в последнее время высокими темпами растёт рейтинг каналов YouTube. Один из YouTube авторов Sandbox Network Чанппиччу (наст. имя Чан Чжин Су) стал популярен среди молодёжи благодаря своему каналу, в котором делает смешное озвучивание разных видеороликов. Другой контент под названием «Хынхан Наммэ» всё той же компании также пользуется большим спросом у пользователей YouTube. Как заявляют в Sandbox Network, в создании контента участвует большое количество профессионалов, включая продюсеров, писателей сценариев и редакторов.

Комедиант Ю Бён Чжэ придаёт большое значение данному решению и надеется на большие успехи в месте с новым партнёром в лице Sandbox Network. Помимо выступлений в Sandbox Network, артист также собирается проявить себя в качестве автора канала YouTube. Директор Sandbox Network Ли Пхиль Сон рассказал, что считает гордостью работать с таким профессионалом, как Ю Бён Чжэ. Для полного раскрытия потенциала артиста будут привлечены лучшие специалисты компании. В последствии возможно и совместное творчество с другими комедийными авторами.