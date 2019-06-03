



Дата рождения: 13 сентября 1977 г.

Рост: 177 см

Вес: 70 кг

Дебют: мюзикл «Принцесса в зазеркалье – «Пхёнган» (거울공주 평강이야기, 2004)





Чин Сон Гю - южнокорейский актёр театра и кино родом из города Чинхэ провинции Кёнсан-Намдо. Женат, исповедует протестантизм. Обладатель премии 38-го кинофестиваля «Голубой дракон-2017» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Лица вне закона» (범죄도시 / The Outlaws, 2017).

В школьные годы юноша занимался тхэквондо и хотел посвятить свою жизнь боевым искусствам, однако в старших классах всерьёз увлёкся театром. Он окончил кафедру театрального мастерства корейского университета искусств, после чего начал свою деятельность на театральной сцене Тэханно (улица гор. Сеул), где преимущественно играл в спектаклях и мюзиклах. В 2010 году Чин Сон Гю снялся в драме телеканала MBC “Дорога №1” (로드 넘버원 / Road No. 1, 2010), однако широкую известность актёр получил благодаря участию в съёмках корейского блокбастера «Лица вне закона», в котором сыграл роль Ви Сон Лака - верного помощника главы преступной группировки Цзян Чэня (Юн Кэ Сан).

Чин Сон Гю продолжает свою актёрскую карьеру. В январе этого года на экраны кинотеатров вышел фильм «Экстремальная работа» (극한직업 / Extreme Job, 2019), где Чин Сон Гю блестяще исполнил роль детектива Ма Бон Пхаля. В настоящее время артист совмещает актерскую деятельность со съёмками в рекламе и участии в развлекательных телешоу страны.