Компания Seedi Global – производитель ювелирных изделий

© www.yenotime.com

Сегодня мы познакомимся с компанией Seedi Global (씨드아이글로벌), которая активно расширяет свою долю на мировом рынке ювелирных изделий. У микрофона президент компании г-н Ким У Чжин.





В названии нашей компании Seedi Global первое слово Seed означает «семя». Таким образом, в самом названии заложено стремление стать компанией глобального масштаба. Мы с самого начала производили ювелирные изделия в дорогом сегменте, за это нас высоко оценили за рубежом, а сегодня мы экспортируем продукцию в восемь стран, в том числе в США, Канаду и Японию. На базе наработок мы запустили собственный бренд YENO, который нацелен на представителей возрастной группы от 30 до 49 лет. Этот бренд получает хорошие оценки.





Seedi Global - одна из немногих южнокорейских компаний, которые сначала получили признание не внутри страны, а за рубежом. Компания накопила собственные наработки, технологии и ноухау в дизайне, производстве и продажах. Была создана единая система контроля за всей цепочкой производственного процесса. В Seedi Global считают, что мода и ювелирные изделия идут плечом к плечу. Поэтому штатные эксперты занимаются мониторингом и прогнозами развития различных трендов на последующие два–три года. Компания постоянно работает над своим ростом. Однажды начались попытки выхода на зарубежный рынок.





Я окончил технический вуз, после чего работал в компании LG Electronics. Моя работа была связана с зарубежными командировками, и я смог почувствовать, насколько в мире распространена корейская культурная волна Халлю. Я задумался над тем, какой продукт можно было бы представить на рынке Юго-Восточной Азии. Так я занялся ювелирными изделиями. Вообще наша семья имеет отношение к этой отрасли, и в школьные годы я подрабатывал на профильной фабрике. Так что этой темой я заинтересовался естественным образом.





Г-н Ким У Чжин увидел большие перспективы в производстве ювелирных изделий, ещё работая в LG Electronics. В многочисленных зарубежных поездках он понял, что в рамках распространения корейской культурной волны Халлю именно у данного направления есть хороший потенциал. В 2011 году г-н Ким У Чжин основал компанию Seedi Global, а затем представил собственный бренд YENO.





© www.yenotime.com

В названии бренда заложено стремление создавать необычный и уникальный продукт для тех людей, которые всегда могут сказать «нет» в то время, как другие говорят «да». Отсюда и название, сокращение от Yes и No. Этот бренд подразумевает уникальный дизайн. Те, кто носит украшения YENO, отличаются от других. Стоит отметить также, что в наших изделиях используются настоящие кристаллы Swarovski премиум-класса. Другой сильной стороной YENO является многослойность украшений, которые можно сочетать, чтобы выглядеть модно и стильно.





Уже само название бренда YENO символизирует уверенность и индивидуальность. Компания Seedi Global выбрала путь, по которому другие производители ювелирных изделий не шли. Её характерные, многослойные ювелирные изделия вызывают восторженный отклик у владельцев. Компания также представила украшения, разработанные специально для весны, лета, осени или зимы, чтобы у покупателей были разные драгоценности для каждого сезона, так же как и одежда.





Китай – это огромный рынок, но я считаю, что Вьетнам имеет наибольший потенциал на рынке Юго-Восточной Азии. Там довольно жарко, и люди ходят в открытой одежде. Поэтому очень развита сфера ювелирных изделий. Вначале было очень много сложностей, связанных с производством и поддержанием должного качества. Но в итоге все эти трудности стали базой для повышения нашей конкурентоспособности.





Во Вьетнаме очень популярна корейская культурная волна. Половина населения этой страны - люди младше 30 лет. Seedi Global сейчас нацелена именно на этот рынок. Сначала компания применяла способ склеивания частей ювелирных украшений, но это снижало качество. Было решено перейти на другой, более технологичный способ – крапановую закрепку, который гораздо сложнее, но и эффективнее. Также в напылении применяется титан, чтобы минимизировать аллергические реакции. Компания применяет собственные технологии. Это и другие моменты позволили начать экспорт в восемь стран.





Мы начинаем работу в направлении украшений, которые будут полезны для здоровья. В обычных изделиях с внутренней стороны много пустого пространства. Мы проявляем большой интерес к этой теме. К примеру, это может быть украшение с камнями, благотворно влияющими на здоровье. Также можно применить информационные технологии. Если внести в базу данных дату рождения и предпочтения клиента, то можно будет создавать уникальные изделия с учётом вкуса, пожеланий клиента и многих других моментов. Это может быть очень интересно.





Seedi Global активно работает над изменением рынка ювелирных изделий, который традиционен и довольно консервативен. Со временем эта компания покажет всему миру новые краски южнокорейской отрасли K-Jewelry.