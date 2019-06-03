Рост Bitcoin и перспективы рынка криптовалюты

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Ценность Bitcoin вновь пошла вверх. 14 мая в первой половине дня эта криптовалюта преодолела 8.000 долларов впервые с июля прошлого года, и рост продолжается. Подробнее на эту тему мы поговорим с экономическим обозревателем г-ном Чон Чхоль Чжином.





На рынке различных криптовалют самым успешным является биткоин. Был момент, когда за один биткоин давали 20 тыс. долларов. Однако не обошлось и без резкого обвала. Стоимость этой валюты падала до 3,5 тыс. долларов. Сейчас наблюдается тенденция к росту этой виртуальной валюты, и её стоимость составила 8.900 долларов. В мае рост практически достиг 70%. Наблюдается рост и других криптовалют.





В 2017 году, когда начинался бум криптовалюты, стоимость биткоина составляла 13 тыс. долларов. Ежедневный объём торговых операций с криптовалютой в Республике Корея составлял от 4 до 9 млрд долларов. Месячный объём товарооборота составлял 280 млрд долларов. Но после января прошлого года биткоин пошёл вниз, поскольку рост числа новых игроков биржи стал невозможен. Это связано с правилами правительства о необходимости участия в операциях под собственным именем. Затишье было и за рубежом. Но с апреля этого года ситуация начала быстро меняться. С начала года рост стоимости биткоина составил 140%. В чём причина нынешнего подъёма?





В первую очередь велик ценовой фактор, выраженный в значительном сокращении стоимости. Стоимость в Корее варьировалась от 20 млн до 4 млн вон, что определило некоторые рамки. Кроме того, частные компании проявляют большой интерес к технологиям блокчейн, которые идут в одном ряду с криптовалютой. Биткоин вновь набирает популярность. Прежде торги проходили в основном между частными лицами без участия институциональных инвесторов. Но теперь в инвестициях заинтересованы и они. Их участие заставляет частных инвесторов вновь вкладывать большие средства.





Среди потенциальных причин возобновления интереса к криптовалютам можно отметить то, что предшествующий спад достиг предельной низкой границы. Не обходится и без фактора экономической нестабильности, связанной с затягиванием торгового противостояния США и Китая. Финансовый рынок на фоне такой неопределённости ищет стабильные объекты вложения средств. Свою роль сыграло также увеличение возможностей использования криптовалюты в реальной жизни.





Многие из тех, кто посещал Японию, удивляются, что там биткоины широко применяются в качестве средства оплаты. К примеру, имеется много пекарен, где продукцию можно купить за эту криптовалюту. Аналогичная ситуация наблюдается в Норвегии и Швеции. У крупных университетов, таких как Йельский, Гарвардский и Стэндфордский, есть внутренние фонды. Они должны раскрывать информацию об инвестировании средств. Так вот значительная часть таких фондов увеличивают вклады в криптовалюту. Кроме того, в смартфоне Samsung Galaxy S10 по умолчанию установлен биткоин-кошелёк. С чем это связано? Разве пошла бы компания на такой шаг в случае возможности исчезновения криптовалюты?





Криптовалюта быстро проникает в нашу повседневную жизнь. В Японии многие компании вводят систему оплаты за услуги виртуальными деньгами. В Сеуле появляются кафе и даже жильё, где оплату можно провести криптовалютой. Многие отечественные и зарубежные компании активно наращивают инвестиции в виртуальную валюту и технологии блокчейн, будучи уверенными в возможности дальнейшего роста. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook планирует ввести технологии распределённых реестров блокчейн в рамках авторизации пользователей соцсети. Это даст пользователям новые уникальные возможности при предоставлении доступа к своим данным сторонним приложениям, снизит риск утечки персональной информации, откроет огромные возможности по безопасному проведению различных услуг, в том числе купля-продажа. Кроме того, Facebook создаёт свою внутреннюю криптовалюту Libra. Если оба проекта будут успешно запущены, то эта виртуальная валюта станет настоящим средством безопасного платежа. Южнокорейская компания Kakaо, управляющая одноимённым мессенджером, имеет базу в 50 млн пользователей. Она также планирует совместить свою платформу с кошельком криптовалют. Таким образом, данное направление приобретает совсем другие масштабы.





Пока ещё существует много ограничений. Но даже правительство положительно смотрит на технологии блокчейн, считая их новой отраслью четвёртой промышленной революции. Официальные власти открыты к криптовалютам. Пару лет назад, на пике частной инвестиционной активности в данном секторе, правительство вводило значительные ограничения. Но теперь проявляется большая гибкость. Однако и в нашей стране, и за рубежом понимают необходимость повышения безопасности работы биржевых механизмов.





Сегодняшний рост ценности криптовалют отличается от того, что мы видели в 2017 году. Виртуальная валюта становится средством повышения конкурентоспособности в будущем, а не частью финансовых махинаций. Правительство приступило к изучению технологий блокчейн и их эффективности. Таким образом, власти признали криптовалюту частью будущего.