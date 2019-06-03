РК и США проверят готовность Сеула к получению оперативного контроля над своими войсками

Намеченные на август учения вооружённых сил РК являются частью проверки готовности Сеула принять оперативный контроль над своими войсками в военное время. После передачи командования южнокорейской стороне управление объединёнными силами РК и США на Корейском полуострове будет осуществляться штабом объединённого командования, структура которого будет пересмотрена в сторону передачи южнокорейским военным главных оперативных полномочий. В настоящее время штаб возглавляет американский генерал, а пост его заместителя занимает южнокорейский военный. Изначально планировалось передать Сеулу оперативный контроль в 2012 году. Но тогда в связи с нарастанием ракетной и ядерной угрозы КНДР было решено осуществить вышеуказанную процедуру после того, как для этого будут созданы необходимые условия. Тут представлены три пункта. Во-первых, ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове должна соответствовать интересам передачи контроля. Во-вторых, РК должна обладать возможностью эффективного противодействия северокорейской ракетно-ядерной угрозе. В-третьих, речь идёт об основных возможностях южнокорейских войск. Оценка этих критериев - непростая задача, учитывая их неопределённость.





В рамках учений, намеченных на август, будет отработана новая структура штаба объединённого командования вооружённых сил РК и США, в которой пост командующего займёт представитель южнокорейской стороны, а его заместителя американский офицер. Кроме того, руководство сухопутными силами и ВМС будет осуществляться южнокорейским командующим, а ВВС - американским. После передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками американские военные будут выполнять роль поддержки, тогда как оперативное управление ляжет на плечи командования ВС РК. Таким образом, войска США впервые в истории окажутся под управлением военных другой страны.





3 июня в Сеуле состоялась встреча главы южнокорейского оборонного ведомства Чон Гён Ду и исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана. Стороны высоко оценили прогресс в подготовке к передаче Сеулу оперативного контроля. Они одобрили план, согласно которому на пост главы штаба объединённого командования вооружённых сил двух стран, который будет осуществлять оперативное командование в военное время, будет назначен южнокорейский офицер в звании генерал-полковника. При этом он не сможет одновременно возглавлять объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК. В 2020 году РК и США намерены проверить полную функциональность южнокорейского командования, а в 2021 году способность выполнять оперативные функции. Если эта процедура будет завершена, то к 2022 году, когда нынешнее правительство закончит работу, возможно, произойдёт передача Сеулу полномочий командования.



