Правительство РК поддержит игровую отрасль 

Правительство РК намерено оказать активную поддержку игровой отрасли. Подтверждением этого стало посещение министром культуры, спорта и туризма РК Пак Ян У объекта LoL Park - крупнейшей платформы для проведения различных киберспортивных соревнований. Этот комплекс был открыт в 2018 году компанией Riot Games. Площадку для проведения соревнований окружают места для болельщиков. Огромные экраны в центре зала позволяют присутствующим комфортно наблюдать за игрой любимых команд. LoL Park стал крупным киберспортивным объектом, который привлёк внимание не только отечественной, но и мировой игровой индустрии.





Сегодня игры входят в число признанных спортивных дисциплин. Речь идёт о киберспорте (e-sport), в котором победитель определяется по итогам соревнований в рамках видеоигр. В 2011 году была основана Корейская ассоциация киберспорта. Это позволило систематизировать рамки проведения соревнований, детально определить правила чемпионатов и наладить систему учёта профессиональных игроков. Постепенно электронный спорт набрал популярность, а РК вошла в число лидеров в развитии этого направления. Но сегодня компьютерный спорт столкнулся с серьёзным вызовом. Всемирная организация здравоохранения включила «игровое расстройство» в обновлённую международную классификацию болезней (МКБ-11). Киберспорт, между тем, очень серьёзная дисциплина, которую нельзя объединять с понятием «игрового расстройства». Однако речь идёт о компьютерных играх, поэтому без отсылок на проблему игровой зависимости не обойтись. Если негативный взгляд на киберспорт распространится, то отрасль окажется под угрозой.





В этой неоднозначной ситуации министр культуры, спорта и туризма Пак Ян У заявил, что правительство подготовит разумные меры по выходу из ситуации. Но пока нет никаких представлений об их очертаниях. В РК мнение о решении ВОЗ разделилось. Но, справедливости ради, стоит отметить, что активное обсуждение этой темы пока не началось. В правительстве тоже нет единой позиции. Министерство культуры, спорта и туризма подходит к данному вопросу с позиции развития киберспорта, а министерство промышленности, торговли и энергетики с позиции «игровой индустрии». В министерстве здравоохранения и социального обеспечения ситуация рассматривается с точки зрения необходимости решения проблемы игровой зависимости. Профильные компании обеспокоены тем, что решение ВОЗ может нанести по ним сильнейший удар, который выразится в миллиардных убытках. В образовательных кругах выступают за активное лечение и профилактику игровых расстройств. Таким образом, правительству только предстоит выработать определённую позицию по этой непростой теме.