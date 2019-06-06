Переговоры между главами военных ведомств РК и США

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3 июня в Сеуле состоялась встреча министра обороны Чон Гён Ду и его американского коллеги, исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана. Министры обсудили широкий круг вопросов, касающихся союзнических связей. Повестка дня включала сокращение масштабов или приостановку совместных военных манёвров, а также график и условия перехода оперативного управления войсками в военное время от США под контроль южнокорейского командования. Это была вторая по счёту встреча Чон Гён Ду и Патрика Шанахана после их встречи в Вашингтоне в апреле. О содержании переговоров рассказывает старший научный сотрудник Корейского форума по обороне и безопасности г-н Ян Ук.