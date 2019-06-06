Система грузовых перевозок в КНДР

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Раньше основным средством передвижения в КНДР был железнодорожный транспорт. Однако из-за изношенности полотна и подвижного состава, которые своевременно или вообще не ремонтировались в сложной экономической ситуации, железнодорожный транспорт не мог функционировать должным образом. Экономические трудности середины 90-х годов диктовали необходимость появления альтернативного вида транспорта. Грузовые автомобили «собичха», перевозившие товары и людей за деньги, стали неотъемлемой частью системы распределения на Севере. Об этом рассказывает госпожа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка Севера, ныне работающая в онлайн-издании Daily NK в Сеуле.