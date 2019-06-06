Рассказ «Бизнес-план одного счастливого владельца похоронного бюро» писательницы Ким И Ын

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Это история о незапланированном семейном путешествии.

В те дни, когда все посещают могилы предков, проводят там поминальные ритуалы и выезжают на природу с родственниками, внешне мы не отличались от обычных людей, но наше семейное путешествие всё же было другим. У нас всего полтора часа. Мы едем к отцу. Нам нужно нестись сломя голову.





때 아닌 가족 여행에 관한 이야기.





남들 다 성묘하고 차례 치르고 식구들끼리 삼삼오오 모여 나들이 가는 시절이니

외형만 보자면 이상하달 것도 없겠으나.

우리의 가족 여행은 사뭇 남달랐으니.

우리에게 주어진 시간은 단 한시간 반.

우리는 아빠에게 간다. 뭐 빠지게 달려야 해.









Посетив могилу, вся семья вернулась домой и после недолгих приготовлений села обедать. Но отец героя так и не стал есть: он положил ложку и вышел из дома. И только через несколько часов...









Я сейчас на Синдо. Приезжайте все сюда. Я скажу, кому передам компенсацию. Если не приедете, то больше даже не вспоминайте о ней.





나 지금 신도에 있다. 모두들 이리 와라.

누구한테 보상금을 줄지 말해줄 테니.

안 오면 보상금은 모두 잊어야 할 거야









Часы показывали ровно пять часов сорок минут. Последний паром на остров Синдо отправлялся в семь часов десять минут. Лысый любовник матери уже помчался по трассе, вдавив педаль газа. Никто даже не обращал внимание на то, что видеокамера зафиксировала превышение скорости.









Приехали, вот наконец и пристань. Машина со всей семьей несется к концу дороги. Теперь пора остановиться и сесть на паром. Досада. Машина не останавливается.

Пора уже остановиться. Высоко в небе издалека прилетел самолет. Паром стал еще ближе. Самолет, паром и наша машина стремились на высокой скорости друг к другу, каждый из своей вершины треугольника. Что произойдет, если все трое встретятся в одной точке?

Семь часов ноль семь минут ноль семь секунд.





길의 끝, 드디어 삼목선착장이다.

가족 모두를 태운 자동차가 길 끝을 향해 질주하고 있다.

이제 차를 멈추고 배에 오르면 된다.





그런데. 차가 멈추지 않는다.

저 높이, 멀리서부터 비행기가 다가왔다.

그리고 배도 더 가까워진다.

비행기와 배, 그리고 우리를 태운 자동차가 삼각형 꼭짓점에서

서로를 향해 고속으로 질주한다.

세 개의 점이 한 곳에서 만나면 어떻게 될까.

일곱시 공칠분 공칠초









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Произведение, казалось бы, на реалистичные темы заканчивается фантастически. В последней сцене герою дорога и небо внезапно напоминают гроб, в конечном итоге дело все равно дойдет до смерти, поэтому перед его глазами проносятся такие видения.









Писательница Ким И Ын родилась в Сеуле в 1973 году. В 2002 году она дебютировала в литературном журнале «Современная литература» с рассказом «Ножницы Илизарова». Автор сборника рассказов «Центр профилактики самоубийств «Мадагаскар» и т. д.