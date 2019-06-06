Свежий релиз бойз-группы 'WINNER'





В нашей очередной рубрике «Новые альбомы» мы проиграли песни из нового диска 'WE' бойз-группы 'WINNER'. Ребята вернулись с очередным мини-альбомом 15-го мая текущего года. Как стало известно, этот альбом приурочен к пятилетней годовщине творческой детальности группы 'WINNER' на южнокорейской сцене. Кстати, состав группы за последнее время больше не менялся, так что в коллективе 'WINNER' по-прежнему продолжают выступать четыре старых участника, что радует поклонников.

А в свежий диск вошли шесть треков, атмосфера которых явно отличается между собой. Но в общем, все они гармонично передают суть разных переживаний в любовных отношениях. Участник Ка Сын Юн принял участие в написании музыки и текстов ко многим новым трекам очередного диска группы. Первой в рубрике прозвучал главный трек нового альбома – песня 'AH YEAH' группы 'WINNER', как нельзя лучше подходящая для прослушивания в летнюю погоду. А далее на наших волнах прозвучал другой трек хип-хоп жанра под названием 'BOOM' в исполнении бойз-группы 'WINNER'.

Известно, что для своего нового альбома группа 'WINNER' записала два специальных бонусных треков. Одной из них стала ремикс-версия трека 'EVERYD4Y' бойз-группы 'WINNER', которая прозвучала в эфире. Оригинал песни 'EVERYD4Y' был выпущен в апреле 2018 года. Напомню, что он является главным треком второго регулярного альбома и в своё время имел большую популярность. И если в оригинале песни звучала электронная трэп-музыка, то свежий ремикс песни 'EVERYD4Y' ребят удивил более смелыми музыкальными экспериментами.

А в завершение нашей рубрики «Новые альбомы» июня мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей красивую балладу и ремикс под названием «Первая любовь (2019)» бойз-группы 'WINNER'. Это ещё один специальный бонусный трек, вошедший в новый диск ребят. Оригинал этой песни под названием «Первая любовь» не был выпущен официально, но группа представила её ранее своим поклонникам в мае прошедшего года в рамках развлекательной программы 'Two Yoo Project – Sugar Man 2' кабельного телеканала 'JTBC'. Тогда песня понравилась многим, поэтому исполнители решили включить её в список своего нового релиза.





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