Сеул выделил 8 млн долларов на гуманитарную помощь Северу

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Правительство Республики Корея приняло решение оказать гуманитарную помощь КНДР на сумму 8 млн долларов. Помощь на 4,5 млн долларов Пхеньян получит в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, а 3,5 млн долларов составит помощь в рамках Детского фонда ЮНИСЕФ. В последний раз гуманитарная помощь была оказана Северу в декабре 2015 года. В сентябре 2017 года Сеул уже принимал решение выделить ту же сумму на помощь Пхеньяну, но из-за последовавших за данным решением ракетных пусков межкорейские отношения обострились.

На этот раз решение об оказании помощи снова принималось не просто. В начале мая из отчёта подведомственных организаций ООН стало известно, что Северная Корея испытывает сильнейшую продовольственную нехватку за последние десять лет. Дефицит продовольствия оценивался специалистами в 1 млн 360 тыс. тонн. В связи с этим в Сеуле стали рассматривать возможность оказания гуманитарной помощи. Однако Север произвёл ряд пусков ракет ближнего радиуса действия, а вскоре назвал гуманитарные вопросы второстепенными в условиях, когда не решены основные проблемы. Тем не менее, 17 мая Сеул решил оказать гуманитарную помощь Пхеньяну независимо от политической ситуации. Возможно, первый шаг положит начало более активной деятельности по оказанию гуманитарной помощи Северу. Правительство Республики Корея надеется не упустить подходящий момент для диалога по ядерному разоружению.