Правительство РК рассматривает возможность повышения пенсионного возраста

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В правительстве Республики Корея рассматривается возможность повышения пенсионного возраста до 65 лет. Об этом 2 июня сообщил вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги. По его мнению, настало время вынести этот вопрос на общественное обсуждение. Фактически повышение пенсионного возраста расценивается как неизбежный шаг, продиктованный целым рядом факторов - низкая рождаемость, быстрое старение населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, стремительное сокращение трудоспособного населения и связанный с ним рост демографической нагрузки.

Последние две причины вызывают наибольшие опасения правительства. С прошлого года количество трудоспособного населения начало сокращаться, и со временем разрыв с количеством нетрудоспособного населения будет только расти. Это негативно скажется на экономической активности граждан и увеличит нагрузку на молодое население, на плечи которого лягут расходы на поддержку пожилых. В настоящее время на каждые 100 трудоспособных жителей страны приходятся 20,4 достигших пенсионного возраста, который в настоящее время составляет 60 лет. По прогнозам Национального статистического управления, к 2067 году этот показатель составит уже 102,4 человека, то есть 100 трудоспособных жителей вынуждены будут поддерживать 102,4 пожилых.

Как показывают расчёты, этот показатель может составить 13,1 человека, если работоспособным населением будут считаться жители в возрасте до 70-ти лет при официальном выходе на пенсию в 65 лет. Очевидно, что при таких условиях значительно замедлится и скорость роста коэффициента демографической нагрузки. В пользу повышения пенсионного возраста говорит ещё и такой факт, что в феврале этого года Верховный суд постановил повысить ограничение по возрасту для работников физического труда с 60-ти до 65-ти лет.

Некоторые специалисты говорят и о возможных негативных последствиях повышения пенсионного возраста, которыми могут стать безработица среди молодёжи и последующие разногласия между поколениями. Однако, по мнению вице-премьера Хон Нам Ги, правительство намерено учесть все возможные варианты и выбрать наиболее оптимальный план.