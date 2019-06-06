РК и США готовятся к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками

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На пост главы штаба объединённого командования вооружённых сил двух стран, который будет осуществлять оперативное командование в военное время, будет назначен южнокорейский офицер в звании генерал-полковника. Договорённость об этом достигнута 3 июня в ходе встречи главы южнокорейского оборонного ведомства Чон Гён Ду и исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана. Кроме того, стороны одобрили план перевода Объединённого южнокорейско-американского командования из сеульского района Ёнсан на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо.

Принятые решения обусловлены подготовкой к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Для того, чтобы она произошла, южнокорейским военным необходимо соответствовать нескольким требованиям. Во-первых, нужно иметь квалифицированные кадры, которые могли бы взять на себя управление объединёнными силами, во-вторых, южнокорейские вооружённые силы должны быть способны на раннее реагирование в случае возникновения ядерной или ракетной угрозы со стороны Севера, в-третьих, для передачи оперативного контроля необходимо наличие безопасного окружения как на Корейском полуострове, так и в регионе. За исключением последнего условия Республика Корея полностью соответствует двум остальным требованиям.

Чтобы полностью подготовиться к передаче полномочий, южнокорейские и американские военные проведут в августе совместные учения, в ходе которых пост командующего займёт представитель южнокорейской стороны, а его заместителя - американский офицер. После передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками американские военные будут выполнять роль поддержки, тогда как оперативное управление ляжет на плечи командования южнокорейских вооружённых сил. Таким образом, войска США впервые в истории окажутся под управлением военных другой страны. В 2020 году планируется проверить полную функциональность южнокорейского командования, а в 2021 году - способность выполнять оперативные функции. Если всё пойдёт по плану, то в 2022 году передача будет завершена.