Золотая моя жизнь (12) 기막혀

Фраза недели

기막혀

[Ки макхё]

Ничего себе.





Грамматика

기막혀 – это сокращенная форма выражения 기가 막히다. Существительное 기 переводится как «энергия, дух, аура». Сюда добавляется окончание основного падежа –가. Далее идет глагол 막히다 «застрять, запинаться, прикрыться». Все вместе получается 기가 막히다 или как в нашем варианте, в разговорном стиле речи 기막혀. Дословно переводится выражение как «дух захватывает». Так говорят, когда произошло что-то неимоверное и неподдающееся объяснению или здравому смыслу действие, происшествие.





- 뭐? 자료가 아직 준비 안 됐다고? 기막혀.

- Что? Материалы еще не готовы? С ума сойти.





- 아니, 내가 분명히 컵을 여기다 놓았는데 왜 없지? 기막혀.

- Я точно сюда поставила кружку, почему ее нет? Ничего себе.





- 아니 방금 전만 해도 해가 쨍쨍했는데, 비가 오네. 기막혀.

- Только что было солнце, вдруг пошел дождь. Ничего себе.



