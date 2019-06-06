РК и Великобритания договорились по соглашению о свободной торговле

РК и Великобритания достигли принципиальной договорённости по соглашению о свободной торговле, направленному на предупреждение перебоев в двусторонних торговых отношениях в случае выхода Великобритании из ЕС на условиях ''no deal''. 'No deal Brexit', или Brexit без сделки, представляет собой вариант выхода страны из ЕС без какого-либо предварительного соглашения о формате дальнейших отношений с Европой. То есть, Великобритания окажется не застрахована от негативных последствий Brexit. Она освободится от обязанности следовать правилам ЕС, одновременно лишившись всех преимуществ страны-члена. В сфере торговли Лондон будет действовать лишь на основании правил Всемирной торговой организации (ВТО).





Согласно изначальному варианту соглашения, окончательный выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен был начаться так называемый «переходный период» до конца 2020 года, чтобы в течение 21 месяца урегулировать все последствия и не учтённые ранее осложнения. Предполагалось, что в течение этого периода Великобритания продолжит подчиняться европейским правилам и пользоваться торговыми преимуществами страны-члена, но уже не имея права влиять на принятие решений в Брюсселе. Такой план подразумевал «мягкий» вариант развития событий после Brexit. Однако ни один из предлагавшихся вариантов соглашения не смог набрать необходимое большинство голосов в британском парламенте, что в конечном итоге привело к отставке премьер-министра Терезы Мэй, а дата выхода Соединённого Королевства из Евросоюза переносилась дважды. Новый срок – 31 октября этого года. Бывший глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают главным претендентом на пост премьер-министра, является одним из главных идеологов Brexit. Если он сменит Терезу Мэй, то позиция британского правительства станет ещё более жёсткой. Ранее Джонсон твёрдо заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября вне зависимости от того, будет сделка или нет. Таким образом, перспектива Brexit без сделки становится всё более вероятной.





По объёму товарооборота Великобритания является вторым после Германии торговым партнёром РК в Евросоюзе. В настоящее время торговые отношения двух стран регулируются соглашением о свободной торговле между РК и ЕС. В случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки, РК потеряет существующие торговые льготы и в результате понесёт огромные убытки. Для того чтобы застраховаться от подобных последствий, страны договорились об отдельном двустороннем соглашении о свободной торговле. Поскольку Великобритания формально ещё не вышла из ЕС, достигнутые договорённости носят характер «временных мер предосторожности» и нацелены на поддержание торговых отношений между РК и Соединённым Королевством на прежнем уровне. Положения соглашения будут пересмотрены через два года после его вступления в силу. Таким образом, РК подготовилась к любому варианту развития событий вокруг Brexit.



