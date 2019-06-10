Певец Мин Гён Хун поделился секретом снижения веса

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Постоянный участник ток-шоу «Problem Child in House» телеканала KBS2 Мин Гён Хун поделился секретами из личной жизни и рассказал о том, как похудел более чем на 30 кг.

Выпуск передачи состоялся 10 июня, в качестве гостьи была приглашена южнокорейская певица Но Са Ён. Певец Мин Гён Хун, ныне ведущий программы «Problem Child in House», во время разговора о здоровом образе жизни рассказал интересные факты о своём прошлом, когда он ещё не выступал на южнокорейском телевидении. Постоянное пребывание в домашних стенах стало причиной того, что Гён Хун резко начал прибавлять в весе и набрал более 90 кг. В итоге он сел на диету и питался только бататом. Такая диета вместе с ежедневными занятиями спортом по 3-4 часа в день позволила достичь быстрого результата, - рассказывает певец.

Гостья программы певица Но Са Ён также поделилась историей из личной жизни. В юности ради того, чтобы понравится теперешнему мужу она решила попробовать диету с использованием лекарственных средств из китайской медицины. К сожалению, опыт оказался неудачным - вес начал снижаться, однако здоровье певицы резко ухудшилось.