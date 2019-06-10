Видеоблог актёра Кан Дон Вона за три дня собрал более миллиона просмотров

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Южнокорейский актёр Кан Дон Вон начал вести собственный видеоблог, спустя три дня первое видео посмотрели один миллион триста тысяч пользователей Ютуба.

Видеоролик «Кан Дон Вон и его друзья №1: Хаос разрушителя экосистемы» был опубликован на канале Ютуб под названием Monotube. Это 10-минутное видео о поездке в США актёра и его друзей - профессиональной модели Пэ Чон Нама, музыканта Чу Хён Чжина и модельного дизайнера Сэи Сина.

Актёр Кан Дон Вон известен своей скрытностью в вопросах, связанных с личной жизнью. Именно по этой причине видеоблог привлёк столь широкое внимание со стороны общественности. Пользователи Ютуба смогли увидеть обычный образ жизни, ничем не отличающийся от обычного человека. Сам актёр рассказывает о том, что в данном видеоблоге постарается рассказать о себе с другой стороны, которую до сего момента не показывали по телевидению.