Артистка Ан Ён Ми станет ведущей программы RadioStar

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Южнокорейская юмористка Ан Ён Ми станет ведущей телепрограммы «Radio Star» телеканала MBC. Она уже дала своё согласие на участие в телешоу, а пока остаётся лишь решить вопрос, связанный с расписанием артистки.

Поводом к приглашению Ан Ён Ми стало её участие в качестве временной ведущей во время одного из выпусков передачи. Зрителям очень понравилось взаимодействие артистки с тремя другими ведущими Юн Чжон Сином, Ким Гу Ра и Ким Чжин Гуком. Ан Ён Ми обладает особым талантом и стилем ведения беседы, поэтому везде является незаменимой ведущей. Данная новость приобрела особый интерес в связи с тем, что Ан Ён Ми станет первой ведущей прекрасного пола «Radio Star» за последние 12 лет. Первый выпуск передачи вышел на экраны южнокорейских телевизоров в мае 2007 года, и всё это время основными ведущими были представители мужского пола.

Ранее, постоянный ведущий Юн Чжон Син принял решение о прекращении выступлений на телевидении. По его словам, весь 2020 год он проведёт за рубежом и посвятит себя музыкальному творчеству.