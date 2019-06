Певец Кю Хён возвращается на эстраду

© Label SJ

Южнокорейский певец, участник группы Super Junior Кю Хён отдал свой долг родине. Певец сразу же объявил о своём возвращении на эстраду и выходе новой песни под названием Aewol-ri (애월리).

Песня Кю Хёна была написана на острове Чечжудо на Юге Корейского полуострова. По словам певца, каждый из нас в жизни сталкивался с такими ситуациями, когда хочется признаться в любви, однако страх получить отказ парализует тело, словно яд. Подобные мотивы наполнили содержание песни Aewol-ri. Новый хит Кю Хёна стал своего рода подарком для фанатов, которые ждали возвращения своего кумира из армии.

В конце мая певец хотел отправиться в путешествие, но желание поделиться с фанатами своим новым творчеством взяло верх. «Во время службы в армии я не мог продолжать дело всей своей жизни - выступать перед зрителями, однако это было ценное время для саморазвития и самопознания. Столь долгий перерыв позволил мне восстановить как моральные, так и физические силы. Состояние моего горла очень улучшилось, что стало заметно во время аудио записей», - рассказал Кю Хён.

Напомним, артист проходил альтернативную гражданскую службу в центре поддержки слепых в сеульском районе Сонбук-ку. Его сингл альбом под названием The day we meet again вышел 20 мая и включает в себя две песни «Aewol-ri» и «The day we meet again».