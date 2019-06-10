Скончалась бывшая первая леди РК Ли Хи Хо

Вдова бывшего президента Ким Дэ Чжуна госпожа Ли Хи Хо оставила важный след в истории движения за права женщин и внутренней политики РК. Она была самой влиятельной первой леди, внёсшей большой вклад в развитие межкорейских отношений. Ли Хи Хо родилась в 1922 году, окончила женскую школу Ихва, в 1950 году окончила педагогический институт Сеульского государственного университета, затем училась в США. На то время она входила в элиту страны. В страну Ли Хи Хо вернулась в 1958 году. Возглавляя южнокорейское отделение Христианской молодёжной женской ассоциации, она принимала активное участие в движении за права женщин. Кроме того, Ли Хи Хо руководила обществом по изучению проблем женщин, выступая за изменение законов, допускающих дискриминацию по половому признаку. В 1962 году после вступления в брак с крупным политиком её жизнь изменилась. Несмотря на протесты в окружении, она вышла замуж за Ким Дэ Чжун. Когда её супруг подвергался преследованию со стороны властей, она была рядом, разделяя с ним все трудности.





Вознаграждение за трудности последовало в 1997 году, когда Ким Дэ Чжун был избран президентом страны, а Ли Хи Хо стала первой леди. Она продолжила активную деятельность в борьбе за права женщин и детей. Среди примеров реальных результатов её работы можно выделить создание министерства по делам женщин. Благодаря ей удалось добиться значительного расширения доли женщин на официальных постах в правительственном аппарате. Были созданы благотворительная организация «Саранэ чхингудыль» и Фонд женщин. Активность и влияние госпожи Ли Хи Хо сохранились и после того, как она перестала быть первой леди.





Особый вклад госпожа Ли Хи Хо внесла в становление межкорейских отношений. Благодаря активности президента РК Ким Дэ Чжуна, в 2000 году состоялся первый межкорейский саммит. За его успешное проведение Ким Дэ Чжун стал лауреатом Нобелевской премии мира. После смерти супруга госпожа Ли Хи Хо способствовала продолжению инициированной им политики «солнечного тепла», поддерживая межкорейские отношения. Она дважды посетила КНДР. В декабре 2011 года госпожа Ли Хи Хо участвовала в похоронах бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, стала первым южнокорейским представителем, который встретился с нынешним лидером КНДР Ким Чон Ыном. В 2015 году бывшая первая леди посетила Пхеньян по личному приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына с целью оказания помощи уязвимым слоям населения Севера. Пока не известно, пошлёт ли Север свою делегацию на похороны госпожи Ли Хи Хо. Обычно Пхеньян отправлял своих представителей на похороны южнокорейских деятелей, внёсших особый вклад в улучшение межкорейских отношений. Если это произойдёт, то вполне возможно, что данный шаг даст толчок налаживанию диалога двух Корей, а значит и денуклеаризации.



