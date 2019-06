Гёрлз-группа 'OH MY GIRL' и её песни

Рубрику «Звёзды K-POP» июня мы посвятили творчеству гёрлз-группы 'OH MY GIRL', имеющую популярность как в Корее, так и за её пределами. Дебютировала группа в апреле 2015 года с одноимённым названием коллектива первым мини-альбомом. Изначально в коллективе пели восемь исполнительниц, но в августе 2016 года участница Чжин И приостановила творческую деятельность из-за анорексии, а впоследствии ушла из коллектива. Так что с четвёртого мини-альбома 'Coloring Book' работа над записью песен проходила в составе семи участниц. Группа же продолжила существование, не утратив свой неповторимый почерк. Как известно, по-настоящему широко узнаваемой группа 'OH MY GIRL' стала в 2016 году, когда выпустила свой третий мини-альбом под названием 'Pink Ocean'. Особую популярность из диска имели песни 'Liar Liar' и «Шаг за шагом». Альбом был очень успешным, и уже в мае того же года группа 'OH MY GIRL' выпустила его переупакованную версию с тремя новыми треками: одноимённой с названием альбома песней 'Windy Day', треком 'Stupid In Love', а также новая версией песни 'Liar Liar' на китайском языке. А нашу рубрику июня открыла композиция под названием 'STUPID IN LOVE' или «Глупая в любви» из переупакованной версии третьего мини-альбома группы 'OH MY GIRL'. Затем мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей трек «Послушай меня» из специального летнего диска группы 'OH MY GIRL’, выпущенного в августе 2016 года, в фитчеринге которого приняли участие рэпер SKULL и комедиант Ха Ха.

Итак, за несколько лет творческой карьеры у группы собралось достаточно внушительное количество популярных хитов: «Фейрверк», 'CLOSER' и 'WINDY DAY'. Большой успех имел пятый мини-альбом 2018 года выпуска, в своё время покоривший вершины популярнейших южнокорейских хит-парадов. Именно с его выпуском коллектив 'OH MY GIRL' вошёл в ряды наиболее популярных гёрлз-групп Кореи. А на наших волнах прозвучала песня «Тайный сад» в исполнении группы 'OH MY GIRL'.

В мае 2019 года группа выпустила свежий релиз – первый официальный альбом под названием «Пятый сезон». Пластинка стала громкой новинкой этой весны, получив большую любовь и признание корейских меломанов. Основная концепция официального альбома – это история сказочных эльфов из дивной чудесной сказки. А звание его главного трека получила роскошная и лиричная поп-композиция «Пятый сезон», одноимённая с названием самого первого альбома. И эта песня прозвучала в завершение очередной рубрики «Звёзды K-POP» в исполнении группы 'OH MY GIRL'.





© WM Entertainment