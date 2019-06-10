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На прошлой неделе мы рассказали вам о боевике «Бандит, полицейский и дьявол», главную роль в котором исполнил известный корейский актер Ма Дон Сок. А сегодня мы бы хотели поподробнее остановится на этом милом «корейском Чаке Норрисе», как его часто называют в Корее. Известный по многим картинам («Поезд в Пусан», «Вместе с богами» и другие), актер полюбился широкому зрителю своим амплуа грозных мафиозных боссов и главарей преступников, обладая, тем не менее, отменным чувством юмора. Все подробности об актере – в нашем очередном выпуске!